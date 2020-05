’Drive-in podium is goed alternatief’

In de jaren ’60 en 70 waren de drive-in bioscopen populair. Het kwam destijds uit Amerika overwaaien, geparkeerde auto's voor een groot videoscherm! Iedereen had een kastje aan boord voor het geluid.

Nu met de corona crisis is de 1,5 meter in de normale bioscopen niet te doen. Het aantal bezoekers van 30 personen inclusief eigen personeel is een farce! Ook voor concerten van popgroepen of Dj's is het een optie om met een Drive-in podium naar muziek te luisteren.

Zoals het was voor een maand of 4 geleden wordt het toch niet meer. Paradise bye the dasboard light zullen we maar zeggen!

Lucas Meijer Nieuwe Pekela