’Verlangen naar vroegere huisarts’

Grote praktijken, de echtgenotes die de administratie deden en het medicijnenbeheer. De huisartsen reden nog visites en kenden de kinderen van het gezin van hun geboorte af, tot zij zelf weer kinderen kregen. Toen was huisarts zijn nog een roeping. Nu is het een baan van 08.30uur tot 15.30 uur, het liefst drie dagen in de week en een assistente die het fort bewaakt waar je bijna niet door heen komt. Vroeger was alles beter? Niet alles, maar onze huisarts van toen absoluut wel.

Mw. A. Janssen, Haarlem