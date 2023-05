’Vrije pers? En Ongehoord Nederland dan?’

’Nederland stijgt 22 plekken op wereldranglijst persvrijheid’ (Tel. 3/5). We weten nu dus ook waar de RSF (Reporters Sans Frontière) als samenstellers van deze wereldranglijst staan. En dat is beslist niet aan de zijde van de vrije pers!

Want hoe kan het anders dat de pogingen van de NPO om het tv-programma ’Ongehoord Nieuws’ (ON) met een ware heksenjacht van de buis te verwijderen, door de RSF volkomen worden genegeerd? ’ON’ is het enige nieuws- en opinieprogramma in Nederland dat, in de schamele 2 x 45 minuten per week tv-tijd is toebedeeld, in een fatsoenlijke en evenwichtige presentatie ook andere meningen aan bod laat komen.

Voor wat de overige, zogenaamd ’persvrijheidlievende’, mainstream media betreft; niet één van hen is in de bres gesprongen voor de collega-journalisten van ON. De ’wereldranglijst persvrijheid’ blijkt een farce, samengesteld door een organisatie die de machthebbende politieke elite naar de mond praat.

H.J. Looijenga, Drachten