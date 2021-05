Premium Wielrennen

Tom Dumoulin is weer verliefd op zijn fiets en het vak

Wat Tom Dumoulin voortaan sowieso niet meer zal laten gebeuren in het volgende hoofdstuk van zijn professionele wielerleven? Dat hij de wereld nog een kijkje gunt in zijn ziel, zoals hij gewend was te doen. Want daar heeft niemand iets mee te maken, en zelf is-ie er redelijk van in de knoop geraakt ...