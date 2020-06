’Thuiswerken niet ideaal voor iedereen’

Lieden die gelet op hun inkomen en positie thuis alle ruimte hebben om daar een goede werkplek te creëren, gaan er vanuit dat dit ook geldt voor hem of haar die in een kleine flat woont met twee kleine kinderen. Of een wederhelft heeft die óók thuis moet werken.

Waar blijft de moeizaam tot stand gekomen arbo-wet, die precies regelt hoe het moet met de per werkplek benodigde ruimte, het werkklimaat, de hoeveelheid (dag)licht, de werk- en rusttijden, het meubilair, de hulpmiddelen en het toezicht hierop?

’Werken’ is meer dan iets produceren, werk is ook een sociale ontmoetings- en leerplaats. Dat alles valt door thuiswerken weg. En waar blijft de vergoeding voor het energieverbruik thuis van laptop en beeldscherm, de elektra, verwarming en/of airco?

Thuiswerken zal zeker in een aantal beroepen mogelijk zijn, maar dan toch nooit voor de volle werkweek en uitsluitend op vrijwillige basis, zonder druk van wie dan ook, en uiteraard tegen een passende vergoeding voor de te maken kosten.

Reinier Voogd, Limbricht