Een tweede huis in het buitenland? Doe het niet!

Droomt u weleens over een tweede huis in het buitenland? Uitgebreide lunches aan een grote tafel, met al uw vrienden en gezinsleden die maar wát graag op bezoek zullen komen? Zonovergoten middagen met een goed boek in de hangmat en ’s avonds op het terras lekker wegdromen met een glaasje wijn in je hand terwijl de zon ondergaat? Ziet u het voor zich? Mijn advies: doe het niet, tenzij uw masochisme geen grenzen kent.