’Klimaat niet gebaat bij hoge prijzen olie en gas’

Binnenland

Grote rookwolk in Amsterdam mogelijk ontstaan door weggegooide batterijen: ’Kan brand veroorzaken’

De grote brand die vrijdag woedde bij een recyclebedrijf aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is mogelijk veroorzaakt door verkeerd aangeboden batterijen. Volgens vestigingsdirecteur Tom Verhoeven gebeurt het steeds vaker dat apparaten met batterijen in het afval belanden, wa...