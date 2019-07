Kamerverhuizing mooi opruimmoment

In het kader van de broodnodige modernisering van onze democratie heeft minister Ollongren onlangs een paar voorstellen gedaan. Eén van haar voorstellen is dat we de helft van de Eerste Kamerleden om de drie jaar gaan kiezen. Het Eerste Kamerlid blijft dan zes jaar zitten in plaats van de huidige vier jaar. Volgens Ollongren geeft het meer continuïteit in de Eerste Kamer, minder politieke aardverschuivingen en minder politieke macht.