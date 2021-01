Uitslag stelling: ’Jonge ouders zijn de klos’

Ouders die thuiswerken moeten ook op hun kinderen passen en thuisonderwijs geven.

De meeste respondenten vinden dat thuiswerken voor jonge ouders zeer stressvol kan zijn. Een ouder reageert: ,,Je kunt niet op twee plekken tegelijk zijn. Als je je kinderen moet helpen, kun je niet met je werk bezig zijn. En vice versa.” Een andere thuiswerkouder: ,,Met twee kinderen op de basisschool en een op de middelbare, is het bijna niet te doen. Een coronaverlof voor de helft van de werkweek zou echt heel fijn zijn.” Weer een andere ouder geeft te kennen tegen overspannenheid aan te zitten. ,,We hebben een puber en een kleuter en het is loodzwaar met een stressvolle baan op een advocatenkantoor. De puber regelt veel zelf, maar de kleuter vliegt regelmatig tegen de muren op. Ik ben jaren geleden overspannen geweest, en het voelt ongeveer weer net zo.”

Bijna niemand denkt dat de ouders totaal geen stress hebben van de combinatie thuiswerken en afstandsonderwijs. Toch vinden de meesten niet dat werkgevers minder veeleisend zouden moeten zijn als ze thuis lesgeven. Sommigen vinden de klachten van ouders overdreven. ,,Kom op zeg, moet je nu voor elke scheet verlof krijgen? Ouders hebben altijd gewerkt, en zijn vergeten hoeveel aandacht kinderen nodig hebben. Daar komen ze nu dus achter.”

Iemand die in de zorg werkt, maakt zich zelfs boos over de roep om een coronaverlof. ,,Ik werk ook harder dan ooit en krijg niet meer betaald of extra verlof. Mensen hebben er toch zelf voor gekozen om te gaan werken met z’n tweeën, terwijl ze kinderen hebben. Ze lossen het dus zelf ook maar op.”

Een meerderheid vindt het goed dat de scholen en kinderdagverblijven dicht zijn. En eveneens een meerderheid vindt dat deze wel weer als eerste open moeten gaan. Velen vinden daarbij ook nog eens dat leraren voorrang zouden mogen krijgen in de vaccinatiecampagne. Maar een tegenstander stelt: ,,Niet nu weer de leraren eerder vaccineren. Als thuiswonende oudere kom ik dan zelf nog later aan de beurt.”

Ondertussen zijn leraren en onderwijsinstellingen bezorgd om de achterstanden die met name kinderen uit minderbedeelde gezinnen zouden oplopen. Toch deelt een meerderheid deze zorg niet. Een deelnemer pleit voor meer ontspanning en acceptatie bij de ouders. ,,Op school zit de juf ook niet continu naast een kind en moet een kind ook even wachten of een andere oplossing zoeken. Kinderen die het altijd al goed deden, zullen het goed blijven doen. Kinderen die al een achterstand hadden, zullen thuis ook niet veel beter gaan.”

Veel ouders in ’cruciale beroepen’ zouden misbruik maken van de regels en hun kinderen toch naar school of opvang laten gaan. Een ruime meerderheid gelooft dat dit het geval is. ,,Gewoon de scholen weer zo snel mogelijk open. Dat is cruciaal voor de maatschappij”, klinkt het. Middelbare scholen hebben voorlopig geen zicht op een vervroegde opening. Wel zijn er plannen om hier grootschalig te testen om uitbraken in te dammen. Een krappe meerderheid vindt dit een haalbaar plan.