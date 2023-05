Mijn man en ik, beiden 70'ers, sloten een abonnement af bij 'Sportcentrum Maak me fit' in Tuitjenhorn. Toen nog niet vermoedend dat ernstige gezondheidsklachten ervoor zouden zorgen dat sporten er de komende tijd niet inzit. Eigenaresse Renate Marees toonde alle begrip en zette het abonnement voorlopig gratis stop. Maak Me Fit zorgt er op deze manier voor dat mijn man, binnenkort door hun medewerking weer aan zijn herstel kan gaan werken. Dat noem ik nou meedenken.

Marja van der Graaf, Tuitjenhorn