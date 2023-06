’Hobbyjager verstoort wildstand’

De belangrijkste oorzaak is o.a. de steeds intensievere landbouw en de verschraling van natuurgebieden. Weidevogels kunnen daardoor moeilijk aan voedsel komen in de eentonige geïnjecteerde graslanden en door pitrussen overwoekerde natuurweilanden. Deze weidevogelgebieden zijn in feite een oase op een verder vogel- en vooral wild-arm platteland en daardoor zijn ze erg kwetsbaar voor predatoren. Deze predatoren trekken naar deze gebieden omdat er in die andere gebieden vaak te weinig ander voedsel aan (jong) wild (lees vooral hazen) is. Deze schaarste wordt veroorzaakt door hobbyjagers die grote hoeveelheden wild wegschieten waardoor er gewoon te weinig overblijft voor de natuurlijke predator. De hobbyjager is vooral rondom kerst in mijn ogen de grootste rover in de natuur en beslist geen beheerder. In Nederland zijn ongeveer 27.000 jagers actief. Stop daar eerst eens mee en laat de natuur weer een beetje in balans komen. Eventueel noodzakelijk reguleren met het geweer kan ook door professionele natuurbeheerders gebeuren en niet door hobbyjagers die predatoren alleen maar als hun concurrenten zien.

Bertus Zuidema, Groningen