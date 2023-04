’Tijd voor een asielstop’

Gezondheidszorg heeft een speciaal ’potje’ voor onverzekerde immigranten, wat ook weer ten koste gaat van de betalende Nederlander. Zo langzamerhand vinden veel mensen dat het wel genoeg is. Maar de overheid weet niet hoe de asielstroom aan te pakken.

Idee: maak gewoon wereldwijd bekend dat Nederland vol is en geen huisvesting etc. kan bieden aan nieuwe asielzoekers. Dat er zeker twee of drie jaar geen hulp, huisvesting en geld voor nieuwelingen is. Klinkt hard, maar geeft tijd en gelegenheid om de huidige problemen op te lossen. En over een paar jaar zien we dan wel weer verder.

W. Praal, Capelle aan den Ijssel