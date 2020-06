Hardi N., de vermeende leider van de Arnhemse terreurcel, krijgt een celstraf van 18 jaar als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Volgens het OM wilde de groep rond N. in de voetsporen treden van de terroristen die in 2015 het bloedbad in Parijs aanrichtten. Nederland is niet eerder zo dicht bij een aanslag van deze omvang geweest, aldus het OM.