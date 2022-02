Uitslag Stelling: ’Niets houdt Poetin tegen’

Een reactie: „De dialoog openhouden is noodzakelijk om te zorgen dat er vrede komt. Maar het gaat niet helpen. Poetin wil die regering daar weg hebben en niets houdt hem tegen.” Een andere stemmer: „Deze dictator trekt zich helemaal nergens iets van aan. Dus laat maar.” Weer een andere respondent vindt dat het Westen moet proberen in gesprek te blijven met Poetin en tegelijkertijd een troepenmacht moet gaan opbouwen. „Want Poetin blijft liegen en laat zich door niets weerhouden.”

De EU en de VS hebben economische sancties afgekondigd, zoals het bevriezen van Russische tegoeden. Driekwart van de deelnemers denkt niet dat dit gaat helpen om Poetin een toontje lager te laten zingen. De meeste respondenten geloven dat de Russen al rekening hebben gehouden met sancties. „Ze hebben hun tegoeden allang veiliggesteld”, zo denkt een van hen. Velen zijn eerder bang voor de Russische sancties tegen het Westen. „Poetin doet het niks, maar wij worden wel keihard geraakt met de hoge brandstofprijzen.”

Respondenten vrezen dat het oprukken van de Russen niet ophoudt bij Kiev. De meerderheid gelooft dat ook andere landen aan de grens met Rusland zich zorgen moeten maken. Toch vinden sommige respondenten dat het Westen dit over zichzelf heeft afgeroepen. Een stemmer vindt het ’logisch’ dat Rusland zich bedreigd voelt en terugslaat. „Na de Koude Oorlog hadden de voormalige Sovjet-staten geen lid van de NAVO mogen worden. Ze hadden bufferstaten moeten blijven.”

Driekwart van de respondenten denkt dat Poetin het oude Sovjetrijk weer wil herstellen. De meesten denken dat Poetin met deze oorlog de aandacht probeert af te leiden van binnenlandse problemen in Rusland. Een respondent vindt dan ook: „Poetin gaat alleen weg als die rijke oligarchen hun vriendje Poetin laten vallen.”

Twee derde is bang dat de situatie in Oekraïne zou kunnen ontaarden in een Derde Wereldoorlog. Nog meer respondenten maken zich ernstig zorgen over de Russische opmars. Een stemmer: „Als sancties niet helpen, moet het Westen zich ook in het geweld storten?” Iemand anders:, „De volgende stap is dat China Taiwan gaat inpikken en Iran Israël gaat aanvallen. Dan is de chaos compleet.”

Daarbij gaat het ook over de inhoud van de eigen portemonnee, zoals de gas- en benzineprijzen. Driekwart van de stemmers vindt dat de overheid deze moet compenseren. Een stemmer: „Het is prima als het kabinet hiervoor het begrote budget gaat gebruiken dat ze hadden gereserveerd voor het klimaat.” Een tegenstander vindt: „Uiteindelijk gaat die compensatie toch worden betaald door de belastingbetaler, dus laat maar zitten.”

Een meerderheid vindt dat in NAVO-verband meer moet gebeuren om de Russen te stoppen. Een respondent vat het samen als volgt: „De beste remedie is een goed functionerende NAVO met voldoende afschrikkingsvermogen. Daarnaast moet de handel met Rusland helemaal worden stilgelegd en moeten we vooral nadenken over goede vervangers van Russische olie en gas.”