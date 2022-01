’Stimuleren van lezen broodnodig’

Premium TV

Schaterbuien tijdens eerste bruiloft in Married at first sight

Natuurlijk staan Sander en Astrid stijf van de zenuwen, in de nieuwste aflevering van Married at first sight (Mafs). Maar die spanning zet zich vooral om in melige grapjes en vrolijke schaterbuien. „Samen lachen lijkt me heerlijk”, zegt Sander in zijn speech. Die wens is dus alvast in vervulling geg...