Wie angst zaait, zal ellende oogsten

Optimisme op verkiezingsavond CU

Regeringspartij CU is ‘gemiddeld stabiel’ door de gemeenteraadsverkiezingen gekomen. ,,Dat is goed na het hoge niveau van de vorige raadsverkiezingen”, aldus partijleider Gert-Jan Segers. De partij behield zelfstandig een eerder gedeelde Rotterdamse zetel, bleef koploper in Zwolle, en won in een aan...