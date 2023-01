Werken in de horeca is zwaar, op elk niveau. Of je nu een kebabzaak hebt, een Frans eethuis of een ster gekregen hebt. De gast staat centraal, die moet tevreden zijn, in de watten gelegd, waar voor het geld krijgen. Het is altijd een momentopname waarin dingen fout kunnen gaan en door sociale media staan die fouten ook net zo snel op een beoordelingssite. Noma is altijd een voorloper geweest en ik hoop ook dat u als gast nu beseft dat al die chefs hun ziel en zaligheid in hun creaties leggen, vreselijk lange dagen maken onder enorme werkdruk moeten presteren werkelijk niets anders willen dan uw bezoek een fijne culinaire ervaring te maken.

K.D. Rico,

Horecaondernemer

Amersfoort