Stelling: Arbeidsmigranten hard nodig

Gezien het personeelstekort zoeken veel werkgevers personeel in het buitenland. Er zouden nu zo’n 800.000 arbeidsmigranten in Nederland zijn. Is dit zorgelijk of hebben we deze extra arbeidskrachten in diverse sectoren nu eenmaal hard nodig?

