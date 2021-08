’Dylan-fan voor altijd’

Vanaf zijn eerste album zijn mijn man en ik Dylan-fan en hebben we een aantal optredens bijgewoond. In tegenstelling tot columnist Marcel Peereboom vind ik juist dat zijn aparte stem heel goed past bij zijn teksten. De aanklacht van de vrouw dat ze 56 jaar (!) geleden door hem is misbruikt, is wel heel doorzichtig. Kan zij dat bewijzen? Ik ben heel benieuwd naar de uitspraak van de rechter. Maar ondanks die uitspraak blijven we fan.

Marijke van Beers