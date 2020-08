’Prima schippie, hoor. Bedankt voor de financiering en lang leve de Mediacode’

Of er verschillen zijn? Nou en of, maar anders dan vroeger. 1. Het Nederlands koninklijk paar moet door het stof omdat ze zich op een Grieks eiland vlak naast een restauranthouder hebben laten fotograferen. 2. De spelers van Bayern München mogen elkaar na afloop van de eindstrijd van de Champions League in Lissabon ten overstaan van honderden miljoenen kijkers straffeloos aflebberen.