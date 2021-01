Montere martelaren uit Brabant

Premium Cultuur

Leeskanon ’De Waanzinnige Boomhut’ ook hit op planken

De Waanzinnige Boomhut boeken zijn razend populair. In Nederland en Vlaanderen alleen al gingen er meer dan een miljoen exemplaren over de toonbank. Een briljante zet dus van Meneer Monster om ermee het theater in te gaan. En de podiumversie van de ’52e verdieping’ is al in aantocht.