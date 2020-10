De Kwestie: ’Het gaat niet om de grootste bek; we zijn toch geen nijlpaarden?’

Carel_Martens legt uit: „Het lijkt mij dat we het beschaafd en inhoudelijk moeten houden tijdens verkiezingen. We kiezen volksvertegenwoordigers en horen dat te doen op inhoudelijke punten die ons land en onze democratie verder helpen. Dus liever zonder schreeuwen, op de persoon spelen, niet luisteren, anderen niet uit laten praten en andere afleidingen van het onderwerp waar het om gaat. Laten we het in Nederland gewoon beschaafd houden en mensen echt wat te kiezen geven, in plaats van de hardste schreeuwer de meeste aandacht te laten krijgen.”

Of, zoals Peer2083 het uitdrukt: „Nee, laten we alsjeblieft niet de VS na-apen, want daar wordt de kiezer geminacht door zowel Trump als Biden. Die zijn uitsluitend met zichzelf bezig en hebben feitelijk lak aan het volk. Het gaat erom dat de standpunten worden verduidelijkt, zodat de kiezers beter weten waarom ze op iemand gaan stemmen. Het gaat niet om de grootse bek: we zijn geen Neanderthalers of nijlpaarden.”

Verkiezingsbeloften

Veel reageerders zijn bang dat van de verkiezingsbeloften uiteindelijk niks meer terechtkomt. En of die verkiezingsbeloften nu op beschaafde toon of schreeuwend zijn gedaan, maakt dan geen verschil. Brompot: „In Nederland gaan de steken onder de gordel onder het mom van beschaafd, in de VS gaat het meer openlijk. Maar het belangrijkste is dat in beide landen verkiezingsbeloften niets waard zijn. Zodra er geformeerd moet worden, zijn alle beloften ineens wisselgeld. Zolang dat zo werkt, maakt het niet uit of ze elkaar openlijk of stiekem in de rug steken.” Datzelfde sentiment leeft bij Jan_grocum en die gaat nog een stapje verder: „Ik weet niet wat erger is: dat de waarheid al schreeuwerig wordt verteld (zoals in de VS) of dat je allemaal leugens aan moet horen op een zalvende toon (zoals hier).”

Tussen beschaafd ingetogen en de debatstijl van de Amerikaanse presidentskandidaten ligt nog wel veel ruimte, zegt Leen_van_Nieuwenhuijzen1947: „Je kunt Amerika niet met Nederland vergelijken, maar ’handschoenen uit’ vind ik prima. Weten waar partijen voor staan is een goede zaak, evenals vooraf weten wie met wie een coalitie wil aangaan en wie eventueel op voorhand wordt uitgesloten zoals bijvoorbeeld de PVV en FvD. Dat vergemakkelijkt de keuze van de kiezers.”

Daarmee heeft campagnestrateeg Jan Driessen in ieder geval één medestander gevonden, maar critici zijn er ook. Robinjo bijvoorbeeld: „Wat ik een beetje vreemd vind is dat de auteur (Driessen) zegt dat de handschoenen uit moeten en mensen duidelijk moeten maken waar de partij voor staat. En in één adem zet hij democratisch gekozen partijen als PVV en Forum weg als een griezelig voorland!”

"Je mag best eens flink uithalen, maar met respect"

Dat op voorhand uitsluitend of wegzetten van partijen stoort ook ÓtsoS-Sostó: „Dit betekent concreet dat de samenklonterende partijen wederom gaan regeren, zij het wellicht in een iets andere samenstelling qua zetels. Op veranderingen hoeven we niet te rekenen. Het maakt eigenlijk niet uit waarop we stemmen.”

Terug naar de debatstijl: fel of ingetogen? Een beetje meer vuurwerk zou wel mogen, zegt Rdijke, „maar wel met respect voor elkaar. We zijn hier al in shock als onze premier zegt dat een bepaalde groep voetbalsupporters ’de bek dicht moet houden’. De daarover ontstane verontwaardiging is natuurlijk ook een gotspe. Je mag best eens flink uithalen, met zoals gezegd respect.” Inderdaad, zegt ook Zwabberliv: „Alsjeblieft geen toestanden zoals in Amerika! Hoe kun je respect hebben voor mensen die elkaar aanvallen op zo’n grove wijze?”

Scheldpartij

En Peter851 vindt het wel prima zo: „Ik ben blij dat het hier niet ontaardt in een over en weer platvloerse scheldpartij. Gelukkig kennen wij hier beschaving. Dat laat onverlet dat er op een assertieve manier duidelijkheid gebracht moet worden en er bij controversiële onderwerpen niet om de hete brij gedraaid moet worden. Het is kunst om een debat niet op een agressieve, subversieve, maar op een assertieve manier te voeren. Dat heet beschaving.”

En schreeuwen werkt niet in je voordeel in ons land, denkt Johanvanderman1001: „Ik denk dat je dan juist het tegenovergestelde bereikt en dat ze juist niet op je gaan stemmen.” Berexstone pleit ook voor een beschaafd debat: „Overigens valt het in Amerika nog wel mee. Voor een echte verkiezingsstrijd moet je in Afrika zijn. Dat gaat daar steevast gepaard met bloedvergieten tussen aanhangers van de verschillende kampen, kandidaten die niet voor rede vatbaar zijn en verliezers die weigeren af te treden.”

Ach, zegt Geeny1 tot slot: „Hou het maar beschaafd. Het onfatsoen komt vanzelf als na de uitslag grote partijen worden buitengesloten.”