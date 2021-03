’Wachttijd behandeling ggz te lang’

Treeknormen! Het zijn de afspraken die zorgaanbieders en verzekeraars hebben gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden in de zorg.

De maximale wachttijd in de geestelijke gezondheidszorg bedraagt bij aanmelding vier weken. Als u verwacht dat u na deze vier weken eindelijk aan uw behandeling kunt beginnen, dan hebt u het mis! Daarna volgen nog twee fases – met bijbehorende ’aanvaardbare’ wachttijden. De maximale wachttijd tussen aanmelding en beoordeling bedraagt ook vier weken én de wachttijd tussen beoordeling en ambulante/intramurale behandeling bedraagt zelfs zes/zeven weken.

In dit land – dat zichzelf welvarend noemt – is wettelijk vastgesteld dat het ’aanvaardbaar’ is om individuen die psychische behandeling behoeven, 14/15 weken te laten wachten. Elk individu met psychische klachten kan u vertellen dat een dergelijke periode zwaar, zo niet ondragelijk, is. Dat de wachttijden lang zijn is één; erger is dat zorgaanbieders zich niet houden aan de door hen zelf opgestelde maximale wachttijden.

Een land dat het acceptabel vindt dat mensen 14/15 weken moeten wachten op een psychische behandeling, moet zich schamen!

Marjorie Kops