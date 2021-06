’Prik voor jongeren’

Wel willen zij van alle beperkingen af want zij raken zo geïsoleerd. De wereld gaat weer open: feesten, vakantie, alles kan weer. Maar, voor hoelang? Het Deltavirus roert zich, wie weet komt er in het najaar een nieuwe golf en dan kan alles weer op slot gaan. Regeren is vooruit zien, dat geldt voor het hele leven. Met een prik kunnen jongeren ervoor zorgen dat alles open blijft.

Willem Ramerman, IJmuiden