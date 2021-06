Uitslag Stelling: ’Vertrouwen in vaccineren’

Minister De Jonge zei van de week dat het zou kunnen dat de mondkapjes worden afgeschaft en dat thuiswerken straks niet meer hoeft. Iemand die tegen nieuwe versoepelingen is, meent: ,,Kijk naar Engeland, daar dachten ze dat ze ervan af waren, maar daar loopt het aantal besmettingen weer fors op door de Indiase variant. Het muteert nog steeds in verschillende delen van de wereld.” Een andere respondent hekelt het coronabeleid van het afgelopen 1,5 jaar: ,,Steeds werden maatregelen twee weken te laat ingevoerd en weer twee weken te vroeg teruggedraaid.”

Maar een voorstander vindt: ,,Het is niet te snel. Alle kwetsbare mensen zijn inmiddels ingeënt, dus nu kan iedereen genieten van de zomer.” En een geestverwant stelt: ,,We leven nu in de luwte, laten we het ervan nemen. Als corona in november weer terugkomt, dan hebben we in ieder geval even lekker vrij gehad.”

Het RIVM maakt zich ondertussen zorgen over scholieren die eventueel besmet terugkomen van zogeheten examenreizen. Twee derde van de deelnemers vindt dit verontrustend. ,,Al dat gereis maakt mij er niet geruster op. Mensen zijn veel te laconiek geworden, waardoor een of andere mutant straks de kop weer opsteekt en we weer van voren af aan kunnen beginnen.”

Opgelucht is een meerderheid wel over het afschaffen van de mondkapjes. Ook zijn de meesteN blij dat het verplichte thuiswerken wellicht wordt afgeschaft. Daarbij verwacht twee derde dat andere versoepelingen eraan zitten te komen, zoals het opheffen van de vroege sluitingstijd van de horeca. Een respondent zou het juist wel fijn vinden als de sluitingstijd op 22.00 uur blijft. ,,Mensen gaan in de kleine uurtjes gekke dingen doen.”

Driekwart denkt dat door de coronacrisis de kijk op thuiswerken is veranderd. ,,Al die kantoren kunnen prima omgebouwd worden tot appartementen”, oppert iemand. Een meerderheid is blij dat het ’oude normaal’ waarschijnlijk weer snel terugkeert. Een deelnemer suggereert: ,,Het gaat nu zo snel, alle maatregelen kunnen overboord. Behalve de strengere maatregelen voor iedereen die terugkomt uit een besmet gebied. Deze mensen zouden verplicht, gecontroleerd in quarantaine moeten. En inreizen vanuit gevaarlijke gebieden als India zou verboden moeten worden.”

Overigens denken de meesten dat we de komende jaren nog wel rekening moeten houden met het coronavirus. Zo gelooft driekwart in de seizoensinvloeden op het virus en dat in september de besmettingsgraad weer hoger wordt. Zo adviseert één van hen: ,,De enige zorg van het kabinet is dat het nu moet doorpakken en onderzoeken wat er dit najaar moet gaan gebeuren om te voorkomen dat de ziekenhuizen overstromen en het land weer op slot moet. Ook moet de regering kijken wat te doen om te voorkomen dat ouderen ziek worden, bijvoorbeeld met een derde vaccinatie.”

De meesten hebben vertrouwen in het vaccineren. Ze denken dat Nederland de benodigde 75 procent vaccinatiegraad gaat halen.