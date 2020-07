’Statement helpt homo’s in Polen niet’

Net als zeker 30 procent van alle Poolse gemeenten, stelde ook Pulawy een 'homovrije zone' in. Maar is Nederland het middelpunt van de wereld? Moet elk ander land zich dus maar spiegelen aan onze levensstijl als 'de enige ware'? Verbrak Pulawy de banden met Nieuwegein omdat wij in hun ogen een veel te tolerante opstelling ten opzichte van homo's hadden? Nee dus.

Vrijheid van meningsuiting is het hoogste goed. Dat die meningsuiting niet altijd strookt met onze opvattingen is jammer. Maar breng tenminste respect op voor mensen met een mening die nu toevallig niet de onze is. En verbreken van vriendschapsverbanden? Daar zijn de homo's in Polen wel mee geholpen zeg! Dat is wel het laatste wat had moeten gebeuren.

Houdt op zijn minst de discussie gaande. Dat er dan op de lange duur een kentering in denken gaat ontstaan, eventueel met medewerking van andere landen en steden is een mogelijkheid. Nu worden alle homo's in Polen keihard in de steek gelaten.

Jan Muijs, Tilburg