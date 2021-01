’Afblazen overname Tata grote klap’

Financieel

AEX houdt nipt stand boven 640 punten

De AEX is in de namiddag iets verder weggegleden en worstelt nu met 640 punten. Beleggers maken zich zorgen over de productieproblemen van coronavaccins, bij aanhoudend veel virusbesmettingen. Vooral Galapagos, Heineken en Philips hebben het zwaar. Just Eat Takeaway blinkt uit.