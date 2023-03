Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Zelfgenoegzame elite veroorzaakt opnieuw grote kiezersrevolte

Door Roderick Veelo

De overwinning van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen is de derde grote kiezersrevolte in Nederland deze eeuw. Het politieke establishment schiet blijkbaar bij herhaling op belangrijke momenten tekort en het electoraat rekent af. Zo’n afstraffing vormde voorheen voor de gevestigde politiek geen aanleiding tot zelfreflectie of het aantrekken van het boetekleed. Vandaar de herhaling.