Ik had bij de Lidl in Dieren boodschappen gehaald. Bij thuiskomst ontdekte ik dat ik twee komkommers in de winkel had laten liggen. Ik ging terug naar de winkel, maar helaas waren de komkommers foetsie. Van de supermarktchef echter kreeg ik twee andere nadat ik mijn verhaal had gedaan. Wat een goede service!

Bernha Klomp

