’Boostercampagne GGD dramatisch’

Het is om te beginnen niet mogelijk om twee afspraken op hetzelfde tijdstip te krijgen. Ik mocht pas komen op 8 januari en 30 seconden later kreeg mijn vrouw een afspraak voor een dag eerder. Ook werden er opties aangeboden op 75 kilometer enkele reis van mijn woonplaats.

Hieruit blijkt dat de GGD nog steeds de zaken niet voor elkaar heeft na zoveel ervaring. Naar de GGD bellen werkt gewoon niet, dus toen maar via een bericht op hun site met alle relevante gegevens gevraagd om de twee afspraken te koppelen, zodat er één trip hoeft te worden gemaakt.

Dat is echt te moeilijk voor ze. Het antwoord was: bellen. U kunt iedere dag, zeven dagen in de week tot 20.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. Maar niet dus. Gelukkig zijn onze gezamenlijke huisartsen zo pragmatisch om het zelf te organiseren. Vandaag wordt het hele dorp van boven de 60 gevaccineerd! Ook hier was de GGD wederom spelbreker om de vaccins te laat te leveren, wat zorgde voor lange wachtrijen. Wat mij betreft mag Defensie het vaccineren overnemen nu en in de toekomst, want de GGD is hier niet toe in staat.

Hans Baltes