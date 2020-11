’Wie acuut hulp nodig heeft, krijgt dat ook’

Peter Langenbach

Alle patiënten zijn even belangrijk. Komt een patiënt met spoed binnen, dan moet die met spoed worden geholpen. Of het nu na een groot ongeluk met trauma is, een hart- of herseninfarct, brandwonden, we maken er altijd direct capaciteit voor vrij. Een Covid-patiënt die met de ambulance wordt gebracht, hartstikke benauwd is en heel snel moet worden beademd, valt in dezelfde categorie.