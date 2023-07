Brief 3 ’Schrap de bezuiniging op de ouderenzorg’

De zorgorganisaties luiden de noodklok wat de ouderenzorg betreft. Er staat de verzorgingshuizen tot 2026 een bezuinigingssronde te wachten van dik 900 miljoen. Terwijl de zorg nu al niet meer menswaardig gegeven kan worden, en er hele lange wachtlijsten bestaan.

Je moet in dit land werken tot 67 jaar en 3 maanden. Wat ik mij dan afvraag is: hoe zit het met onze toekomst? Moeten wij lijdzaam ten onder gaan? Zonder de juiste hulp? Of krijgen wij de pil van Drion toegeschoven? Dat ons leven genoeg is geweest en de kosten niet meer zijn op te brengen.

Al jaren wordt er op van alles bezuinigd. Niet alleen op de ouderenzorg. We lezen het dagelijks in de krant, terwijl er voor milieukwesties miljarden op de plank liggen. Miljarden voor een ’ienieminie’ terugdringen van de opwarming van de aarde. Wat per direct tenietgedaan wordt door landen die het niet zo nauw nemen met de regels.

Schrap de bezuinigingsregels!

Aafje van der Wiel, Goingarijp