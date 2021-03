’Aangifte van giften lastiger’

Tot vorig jaar kon je op de aangifte een bedrag aan giften in totaal vermelden en verwijzen naar een bestaande specificatie. Nu niet meer, giften aan goede doelen met een ANBI nummer moeten nu per adres worden ingevuld. Voorbeeld: 56 betalingen in de loop van het jaar aan 32 verschillende adressen. Nu moet ik deze eerst sorteren en betalingen samenvoegen voor de 32 adressen en het totaal aan bedragen per adres aangeven. Dit kost zeeën van tijd, vooral ook omdat het soms zoeken is in het Belastingsysteem naar de juiste benaming van het goede doel.

Medewerkers van de Belastingtelefoon waren ook verrast maar konden niet helpen om een simpele manier aan te bieden. Gemakkelijker kunnen we het niet maken!

Bert Boers, Veenendaal