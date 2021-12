Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Strategisch uitvoeringsplan nodig bij de bestrijding van de coronapandemie

Door Afshin Ellian

Met een somber gemoed gaan we nog een keer op slot. Horecaondernemers zuchten onder de coronapandemie. Hartverscheurend is de toestand van sommige horeca-eigenaren. Een strategisch uitvoeringsplan bij de bestrijding van de coronapandemie is er nog niet.