’Asielstroom groter door schriftelijke afhandeling IND’

We weten dan niet meer wie we binnenlaten. En wanneer de IND denkt dat ze hiermee de rijstebrijberg weg kan werken, zou ze wel eens bedrogen uit kunnen komen. Want wanneer in het buitenland bekend wordt dat het alleen maar makkelijker wordt om Nederland binnen te komen, hoef je geen helderziende te zijn om te voorspellen wat er gaat gebeuren; dan wordt de toestroom alleen maar groter. Dan krijgt de IND nog veel meer op haar bord en bereikt dus slechts het tegengestelde van wat zij beoogde.

L. Verburg, Geertruidenberg