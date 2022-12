’Vuurwerk weggegooid geld’

Annemarie van Gaal geeft in haar column aan er begrip voor te hebben dat honderdduizenden gezinnen hun onbetaalde rekeningen nog wat langer laten liggen om vuurwerk te kunnen kopen. Ik vind dit onbegrijpelijk. Deze overbodige wijze van geld weggooien is juist te ontraden voor mensen die nog andere financiële verplichtingen moeten nakomen. Naar verwachting gaat er voor ruim 80 miljoen de lucht in. Veel overlast wordt verwacht, hulpverleners vrezen het ergste. De schade zal weer groot zijn. Het advies aan met name aan mensen met geldzorgen is, om geen vuurwerk te kopen. Besteedt het geld nuttig, betaal rekeningen op tijd en probeer van 2023 een schuldenvrij jaar te maken. Iedereen een goede jaarwisseling toegewenst.

H. Karelsen voorzitter

Deurwaarders

Collectief Nederland