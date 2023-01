Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Negatieve waardeoordeel voor het mbo is klip en klaar gelogenstraft

Door HOOFDREDACTIE Kopieer naar clipboard

Iedereen die thuis een klus heeft voor een aannemer of een andere vakman, weet hoe moeilijk het is om zo’n techneut binnen een redelijke termijn over de vloer te hebben. Voor een spoedklus als een lekkend dak is dat helemaal een uitdaging.