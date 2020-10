Liegende asielzoekers moeten gewoon direct worden uitgezet

Het is op deze plek al eerder betoogd. Het Nederlandse asielbeleid is gestoeld op duidelijke principes. Mensen die hun eigen land moeten ontvluchten voor oorlog, geweld of politieke vervolging, die vang je ruimhartig op, geef je onderdak en uiteindelijk eventueel een verblijfsvergunning. Mensen die om andere, meestal economische, redenen hun geluk hier willen beproeven, hebben geen recht op asiel en worden na een rechtvaardige procedure met genoeg mogelijkheden tot beroep ons land uitgezet.