Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Gevolg van Lientjes tweet: massahysterie

Door Rob Hoogland Kopieer naar clipboard

Zouden ze hier en daar ook This is the moment van René Froger hebben gezongen? Vast wel. Dit was immers de dag, dit was het uur, dit was dan eindelijk het moment om wraak te kunnen nemen op Caroline van der Plas.