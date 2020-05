Brief 3: ’Ingrijpen in ziekmakende industrie’

De overheid geeft de burger de opdracht zich te houden aan de maatregelen tegen het coronavirus, terwijl nu blijkt dat de slachthuizen de regels aan de laars lappen. Schandalig! Er moet nu toch alles gedaan worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen!?

Slachthuizen blijken ware besmettingshaarden van het coronavirus te zijn. Slachthuizen moeten de coronarichtlijnen beter opvolgen, vindt de Tweede Kamer. Vakbonden hebben meldingen ontvangen waaruit blijkt dat slachthuizen de regels negeren. Zo staan de slachters vaak schouder aan schouder de dieren te doden en te verwerken, dieren die uit overvolle stallen komen en waarvan bekend is dat die allerlei virussen bij zich dragen.

Wereldwijd brengen slachthuizen, naast dieren, ook hun medewerkers in gevaar! Dierziektes, ernstige dierenmishandelingen en nu ook zieke medewerkers in de slachthuizen! Ingrijpen is hoogst noodzakelijk in deze ziekmakende industrie.

M. Boer, Souburg

