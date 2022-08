Brief 1: ’Rijken betalen verduurzaming armen’

Bekijk ook: Achter elke stropdas en parelketting schuilt nog steeds een holbewoner

Allereerst laat het zien dat het erom gaat dat de elite niet zuiniger met CO2 om hoeft te gaan als ze er maar voor betalen. Maar het gaat uiteindelijk om minder CO2-uitstoot. Dit zou bereikt kunnen worden door niet verhandelbare CO2 rechten waarbij geldt ... op is op. En dan wereldwijd. Een tweede optie is omdenken. Nu financieren de armen om te investeren in duurzame klimaatmaatregelen. Waarom niet andersom. De rijken investeren in verduurzaming van de mensen die dat niet kunnen betalen. Dus geen door de armen betaalde subsidies voor elektrische auto’s en verduurzaamde woningen voor de rijken maar via extra belastingen voor de rijken investeren in klimaatmaatregelen voor degene die dat niet kunnen betalen. Het gaat uiteindelijk om het klimaat en met name de elites zijn de voortrekkers. Laat ze dan maar in de praktijk laten zien dat ze daadwerkelijk bereid zijn hiervoor ook zelf offers te brengen.

B. van Dam

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: