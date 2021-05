’Maxima geweldige persoonlijkheid’

Ze lijkt onvermoeibaar, positief en gelukkig. Voelt zich helemaal niet gevangen in een gouden kooi. Ze ziet het eerder als positief dat ze veel kan bereiken. Ze liet zich ook niet snel van de wijs brengen. Van Nieuwkerk heb ik wel eens beter gezien als interviewer. Hij was wat gespannen. Hij wilde ontzettend veel aanroeren. Ging soms te veel over dingen die allang bekend en gebeurd zijn. Die thema’s over haar vader, vakantie problemen Griekenland, boot enz. Ik dacht dat weten we allemaal al.

Ik had liever wat over haar zelf gehoord. Is ze nooit moe? Hoe lukt het haar zoveel onderwerpen aan de orde te stellen? Slaapt ze wel eens? Vrije tijd? Welke hobby’s heeft ze? Heeft ze wel eens heimwee naar Argentinië? Spreken ze thuis ook wel Spaans? Enz.enz. Het ging toch om haar persoonlijk. Ze is jarig! Het had wel iets liever gekund I.p.v. haar aan de tand te voelen.

Wel bijzonder wat ze aan het eind over koning Willem Alexander en over haar dochter zei. Wat een inspirerende vrouw!

Herman Lammerts, Wolvega