’Oekraïne bij EU? Niet doen’

Hopelijk lopen er in Europa nog ergens politici met meer gezond verstand, die dit tegen gaan houden. Want hoewel Oekraïne nu uiteraard onze ultieme steun moet krijgen, houdt dat niet in dat de EU een land moet gaan inlijven dat tot op het bot verdeeld is en -laten we het onder ogen zien- door en door corrupt. Toelaten tot de EU zou in dit stadium gelijk staan met het hangen van een wespennest aan de dakgoot van het toch al wankele Europese huis.

L. Verburg, Geertruidenberg