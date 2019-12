’Droevige tijden’

Een vergeetachtende premier, zijn eventuele opvolger die de zakken vult, een overheid die mensenuitmaakt voor fraudeurs, een toenemend aantal mensen dat niet of nauwelijks meer rond kan komen en zich aan moeten melden bij voedselbank. Zorginstellingen een verpleeghuizen die meer en meer in moeten leveren. De lijst wordt te lang om op te noemen.

Opgeblazen problemen over stikstof en boeren die kapot gemaakt worden. Ik moest afgelopen week echt tranen wegslikken vanwege de emotie en het gaat me soms tegenstaan de krant te lezen vanwege al deze ellende. En onze regering? Die is te onmachtig en onbekwaam om ons land te regeren.

H.Timmermans,Veen.