Andere geluiden wegzetten als ’twijfel zaaien’ riekt naar foute strategieën uit het klimaatdebat

Zie je overeenkomsten tussen de onderwerpen stikstof en klimaat, waarover je schrijft voor De Telegraaf? Marianne Zwagerman stelde me die vraag onlangs voor de zomerse podcastserie Op z’n Bek. Nou, zo langzamerhand wel, ja. Al had ik niet verwacht dat de bevestiging zo snel zou komen: maandagochtend op de voorpagina van Trouw. ’Stop met twijfel zaaien’ luidde de tekst van een nieuwsverhaal plus een opinie van een groep hoogleraren en onderzoekers. Boodschap: er is voldoende kennis over het probleem stikstof in de natuur en innovaties gaan ons niet redden. Nog een bekende strofe: ’Er is grote wetenschappelijke consensus.’