De wol die ik uitzocht ging uit de collectie, maar er was nog wel genoeg voor een warme trui, dacht ik. Halverwege het breien kreeg ik de indruk dat ik te kort zou komen. Zeeman Delfzijl gebeld of ze deze nog hadden maar helaas. De verkoopster stelde voor dat zij zelf wel even een ander filiaal, Winschoten of Hoogezand, zou vragen of daar nog was. Gelukkig, Winschoten had nog bollen over en zou de laatste paar direct opsturen. Grote klasse.

Egbert Boer , Delfzijl

