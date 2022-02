Dat we het kind met het badwater weggooien is een reëel risico en daarom is het goed dat de coronapas niet wordt afgeschaft, maar in de ijskast wordt gezet. We hebben die vaccinaties niet voor niets gehaald. Verder zijn er wijze lessen geleerd tijdens de pandemie en met al die kennis kunnen we ons voordeel doen. Want dat het virus de kop weer zal opsteken, staat wat mij betreft zo vast als een huis. Waakzaamheid blijft geboden, voor iedereen!

Bas Overmars, Amsterdam