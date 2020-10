Hij heeft er dus zijn hobby van gemaakt. Als dank voor hun inzet in coronatijd heeft mijn man het vaste personeel van een plaatselijke supermarkt bedankt met een houten specht, die als je aan het koordje trekt echt gaat kloppen. De spechten zijn weerbestendig. Hij heeft ze uiteraard buiten aan het personeel overhandigd. En ze werden in dank aanvaard.

A. Koerts, Dronten

