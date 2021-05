Brief 1 ’Vakantieganger moet PCR-test zelf betalen’

Binnenland

10-jarige jongen na zoektocht in Haarlem weer terecht

De politie was dinsdagavond in het centrum van Haarlem op zoek naar een 10-jarige jongen. Meerdere mensen hadden het kind rond 21.30 uur op sokken zien lopen en belden 112. Het kind was niet als vermist opgegeven. Woensdagmiddag is gemeld dat de jongen weer terecht is.