’Vakantieganger moet PCR-test zelf betalen’

Want de kosten worden daarmee afgewenteld naar alle belastingbetalers, ook naar diegenen die niet naar het buitenland gaan. Als je het geld hebt om op vakantie te gaan in het buitenland, moet je de kosten voor een PCR-test er gewoon bij nemen, anders blijf je maar in Nederland.

Dat de Tweede Kamer, en vooral D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die zich hiervoor hard maakt, toont aan dat de Kamer, geen enkel begrip heeft van de buitenwereld.

F. van Wouwe